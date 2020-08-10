紐西蘭百日無社區傳播案例 將與庫克群島共築「安全旅行圈」

紐西蘭已連續百日沒有發生新冠肺炎 (COVID-19) 的社區傳播案例，該國總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 在週一 (10 日) 表示，年內將與同樣封鎖新冠肺炎有成的庫克群島間，共築「安全旅行圈」(Travel Bubble)。

紐西蘭在昨 (9) 日的時候，已連續百日沒有發生新冠肺炎的社區傳播病例。雖然目前該國仍有 23 個確診案例，但是都屬於境外移入，也都在隔離當中。

紐西蘭衛生部秘書長布魯斐德 (Ashley Bloomfield) 表示「雖然達成連續百日，零社區傳播案例的重要里程碑，但是大家都知道，不可以自滿於現狀。」此外，布魯斐德也說道：「從國外的案例可見，有一時之間成功封鎖病毒的地區，在不久後又出現疫情復燃的前例。紐西蘭在今後，也有必要為了再度有疫情傳出時，來作好防疫控制的準備。」

紐西蘭政府所採取的防疫作為，因其效果極佳而廣受讚賞。這個人口約 500 萬人的國家，在今年 2 月首度發現肺炎確診案例，該國也於 3 月 19 日時封鎖邊境。紐西蘭國內累計有 1219 人確診，而最後一個社區傳播案例是於 5 月 1 日時發現。

所造成的結果是，紐西蘭的人們無需保持社交距離，運動比賽、藝文活動也都在有觀眾的狀態下舉行等，過著與「疫情前」幾乎沒有兩樣的生活。不過，邊境則是進行嚴格管制，所有入境者都有義務進行 14 天的隔離。