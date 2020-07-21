調查：受疫情衝擊 紐約市恐近3分之1小型企業倒閉

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來衝擊，當地零售業、餐飲業等皆受到影響。根據非營利組織紐約市夥伴關係 (Partnership for New York City) 最新的報告顯示，在美國紐約市的 23 萬家小型企業中，有 3 分之 1 可能將永遠無法再重新營業。

報告中指出，受到疫情的衝擊，在紐約市的小型企業當中，住宿、餐飲和零售領域的工作特別脆弱，並且大多數小型企業的現金儲備不足 3 個月，有 3 分之 1 的可能將因此倒閉。「這意味著重新啟動資金、償還租金和購買庫存的資金已用盡，使成千上萬的企業家面臨風險。」報告中說道。

此外，報告中也表示，如今企業主正面臨高昂的租金、監管負擔和稅收。「在過去的十年中，政治因素已經迫使企業面臨更加昂貴和訴訟化的環境，對於那些在疫情前收益已經微薄的企業來說，在如今的情況下已經不太可能持續下去。」

報告中也預期，到今年年底，只有 40% 的上班族會返回曼哈頓工作，預計未來將只有 75% 的全職員工會返回工作崗位。

美國新冠肺炎病例數在近期激增以及相關業務的關閉，使市場對快速復甦希望破滅，也迫使企業改變戰略和人力編制，或者改變原先的計劃。牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 的經濟學家 Gregory Daco 更是表示，市場需求再度惡化的風險正在上升。

先前，支付網絡機構 Veem 發布了一份調查，顯示約有 81% 的美國小型企業預計，疫情的影響將持續在未來 12-16 個月內影響業務，並有近 90% 的公司預期經濟放緩。