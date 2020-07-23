〈華碩新機發表〉搶搭5G商機ROG Phone 3亮相 下半年營運添動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 22 日舉辦線上新品發表會，推出新一代電競手機 ROG Phone 3，支援 5G 通訊，預計月底上市，可望在下半年掀起一波換機潮，帶動營運成長，華碩另外也推可攜式電競顯示器、電競鍵盤、電競耳機等相關周邊產品，大搶電競商機。

華碩共同執行長許先越表示，新機上市計畫不受疫情影響，照計畫在月底推出，疫情期間讓遊戲產業逆勢成長，估未來電競手機將在高階智慧型手機市場中顯著成長，內部對 ROG 手機更設下積極出貨目標。

華碩 ROG Phone 3 搭載高通 Snapdragon 865 Plus 5G 行動運算平台，支援 5G 外，也內建 GameCool 3 散熱系統，電池容量 6000 mAh，螢幕則是 6.59 吋 AMOLED 顯示螢幕，並推一系列周邊產品。

許先越進一步表示，ROG Phone 3 出貨將挑戰前一代產品，雖然市調機構指出，全球手機市場呈現衰退，但華碩新機在體驗、效能皆做了很多改變，也擴大生態鏈夥伴合作，有信心可提高市占，達成目標。

華碩從 2018 年調整手機業務後，主推 ROG 手機、ZenFone 系列，分別鎖定電競、拍照手機市場。

華碩 ROG Phone 3 預計 7 月 31 日在台上市，23 日將開放搶先預購，其中，ROG Phone 3 (12GB/512GB) 建議售價為新台幣 29990 元、ROG Phone 3 (16GB/512GB) 建議售價則為 33990 元。