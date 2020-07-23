〈華碩新機發表〉擴大結盟平台業者 強化遊戲生態系

華碩 (2357-TW) 22 日宣布推出新一代電競手機 ROG Phone 3，共同執行長許先越表示，將攜手遊戲開發平台 Unity Technologies、線上雲端遊戲平台 Google Stadia，整合遊戲生態系統提升玩家體驗。

許先越表示，與串流遊戲平台合作是未來趨勢，但仍要一段時間觀察，未來不排除與遊戲開發商進一步合作，朝沉浸式遊戲體驗發展。

媒體關注手機供應鏈狀況，許先越指出，年初疫情確實衝擊供應鏈，但目前已穩定出貨，至於新機發表後，一定會準備好並努力滿足市場需求。

近期中印邊界衝突不斷，恐衝擊以中國生產為主的 ROG Phone 3 在印度銷售，許先越指出，今年印度銷售仍先由中國廠出貨，但已評估透過在印尼找合作夥伴生產，降低風險，將依實際情形再做評估。

市場布局方面，許先越表示，將優先鎖定台灣、香港、中國、印度等市場布局，除提供硬體外，也要擴大創造產業生態系，去年與騰訊合作，今年將進一步有深度訂製計畫。

華碩首支 5G 手機亮相，許先越表示，5G 傳輸速度快將改變 IoT 產品規格，認為未來潛在市場大，但應用還很少，加上應用成熟、翻轉用戶 4G 手機使用習慣還需要一段時間。