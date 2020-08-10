桂盟7月營收5.73億元創新高 Q3將再攀高

受惠歐美市場對自行車整車、零組件需求急速加溫，第三季整車加上修補市場訂單動能強勁，金屬鍊條廠桂盟 (5306-TW) 營運表現加溫，7 月營收為 5.73 億元創新高，月增 9.31%，年增 18.6%。

桂盟今年前 7 月營收 30.72 億元，年減 0.36%，估 8 、9 月營收將再加溫，延續第二季創高動能續寫新高，每月訂單超越 5 億元，估整季營收將較第二季再成長至少 7%，營收再創高。桂盟今年第二季營收 14.11 億元創高，年增 12.11%。

桂盟是全球最大金屬鏈條生產廠，由於歐美市場需求不看淡，目前自行車組裝廠、修補市場等訂單數量龐大，加上車庫門鏈條第三季營收也將向上，全年營收、獲利可望改寫新高，法人估全年每股純益將超越 9 元。

供應鏈業者看好，因歐美封城解禁，加上各國政府補助推升買氣，4 、5 月基本款自行車庫存已大幅去化，緊接解禁將帶來業績成長動力，整車補庫存動能回升中，產品將由 1000 美元車款，向上提升到中、高階自行車及電動自行車；而歐、美當地組裝廠也因工廠逐步復工、銷售體系恢復營業，組裝車包括鏈條、電動自行車電池等零組件需求回溫。

桂盟第二季由於整車廠訂單數量龐大， 5 月自行車鏈條銷售已回復成長軌道，桂盟生產金屬條不僅供應自行車，還包括汽機車鏈條條及車庫門產品等，在疫情趨緩下，歐美市場快速消化原有庫存，庫存水位下降加上歐美封城措施取消，有助門市銷售動能成長。