宏碁教育、電競需求旺 Q3筆電動能仍強勁

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (30) 日表示，展望第 3 季，看好遠距商機延續，帶旺教育、電競筆電動能，目前整體產能仍供不應求，將全力趕工出貨。

陳俊聖表示，第 3 季教育市場強勁，包含美國、歐洲、印尼、日本、印度市場標案都陸續開出中，以宏碁為例，以教育應用為主的 Chromebook 第 2 季出貨量季增達 47%，優於市場平均，看好遠距商機延續，第 3 季可望保持成長，另外，電競筆電第 2 季需求同樣強勁，出貨量季增 2.22 倍。

原物料方面，陳俊聖指出，目前許多原物料仍供不應求，CPU 則相對不缺，而除了專注電腦本業外，宏碁近年也持續朝生活風格品牌邁進，包含推出跨入電競、創作者、強固型、能量飲、膠原蛋白飲等，透露能量飲銷量超乎預期、膠原蛋白飲首批也售完。

宏碁旗下酷碁今也攜手天主教宗座傳信善會推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，結合科技、信仰、人文與支付功能，陳俊聖表示，宏碁並不是要以信仰產品賺錢，而是希望透過穿戴式設備跟信仰結合，擴大生態圈，強化生活風格品牌。

對於酷碁未來規劃，陳俊聖表示，酷碁服務不只提供硬體也包含解決方案，協助企業數位轉型，長期也不排除規劃 IPO，成為下一個宏碁小金雞。