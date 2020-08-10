6月受雇員工月增7000人 疫情爆發以來首見回升

主計處今 (10) 日公布 6 月工業及服務業薪資統計結果，由於增僱或召回，至 6 月底工業及服務業全體受僱員工人數 790 萬 9000 人，較上月底增加 7000 人或 0.08%，為疫情爆發以來首見回升，以藝術、娛樂及休閒服務業增加 3000 人最多，而因辭職、解僱或退休等原退出人數，則已較上月減少 1 萬 9000 人至 15 萬 2000 人。

主計總處說明，6 月底全體受僱員工中，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業分別增 6000 人、5000 人，製造業則減少 7000 人；與去年同期相比，仍減少 3 萬 3000 人或 0.42%。

就上半年來看，受僱員工人數平均為 794 萬 5000 人，年增 1 萬 2000 人或 0.15%，其中工業部門增加 0.09%，服務業部門增 0.20%；就行業別觀察，醫療保健業增加 1 萬 3000 人，營建工程業、出版影音製作傳播及資通訊服務業、金融及保險業均增 6000 人，住宿及餐飲業則減 2 萬 3000 人；另製造業減少 4000 人，其中機械設備製造業減 5000 人，紡織業減 4000 人，電腦、電子產品及光學製品製造業則增 5000 人。

薪資方面，6 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42352 元，年增 1.41%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 50,581 元，年增 4.09%，為 2 月以來高點。

而上半年全體受僱員工經常性薪資平均為 42277 元，年增 1.47%，總薪資 57505 元，年增 1.03%，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.70%，實質總薪資年增 1.25%。