六角、雅茗-KY營收創今年新高 手搖飲旺季加持Q3樂觀

時序進出手搖飲傳統銷售旺季後，兩大連鎖餐飲集團 6 月營運均繳出亮眼成績，六角 (2732-TW) 月合併營收達 3.77 億元，月增 43.6%、年減 10.38%，已連 2 個月較上月成長且增幅擴大，創今年以來新高；雅茗 - KY(2726-TW) 為 1.29 億元，年減 29.88%，但月增 13.93%，連 4 個月成長，並創 5 個月以來高點，法人看好，在旺季加持下，兩大業者 7-8 月營收可望進一步攀升。

六角上半年合併營收 17.06 億元，年減 26.62%，其中，第二季營收 8.5 億元，年減 30.84%，為 9 季以來新低，不過，6 月營收已明顯彈升，反映疫情趨緩各國解封，代理商的拉貨力道轉強，再加上旺季需求升溫，進一步帶動銷售，第二季應是營運谷底。

雅茗上半年合併營收 6.22 億元，年減 43.71%，其中第二季合併營收 3.45 億元，年減 37.85%，但已較上季成長 24.48%。

雅茗指出，復甦態勢明顯，進入夏季的手搖飲料傳統旺季後，隨著中國疫情已顯著趨緩，加上旺季助攻，樂觀看下半年營收維持成長的趨勢不成問題。

儘管 6 月北京出現第 2 波疫情，使雅茗於北京門店因封鎖措施營收表現受些微影響，但疫情控制得宜並未出現大爆發，雅茗預估，很快可恢復正常，而華南暴雨影響僅部分門店營運時間，整體來看，6 月起各門市營業額已回復到過去正常時期 80% 以上水準。

雅茗今年定下「擴大展店」、「國際合盟」和「投資併購」三大發展策略，其中，展店雖因疫情影響而一度放緩，但 3 月起陸續恢復展店準備工作，累計上半年展店近 100 家，光是 6 月在全球市場就開出 30 店，並成功至美國電商龍頭 Amazon 西雅圖總部插旗。

雅茗強調，將陸續在美國西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛、芝加哥、達拉斯、休士頓和美東等城市開出新店，預計下半年展店速度將進一步加快，擴增 400 店，持續往全年展 500 店的目標邁進。