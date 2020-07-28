台積電飆漲再亮燈漲停 市值衝破12兆元大關 聯電、世界同步漲停

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 股價連日飆漲，繼昨 (27) 日漲停作收，市值攀至 11 兆元、躍升全球第十一大企業後，今 (28) 日再度飆漲，亮燈漲停，站上 466.5 元，市值衝破 12 兆元大關，也帶動二線晶圓代工廠同步走強，聯電 (2303-TW)、世界同樣亮燈漲停，世界更突破百元大關、躍升百元俱樂部。

股價終場以漲停價 424.5 元作收，市值躍升至 11 兆元 (約 3750 億美元)，與股價雙雙續寫新猷，7 月以來市值已增加 2.89 兆元，全球市值排名也向前挺進一名，超越沃爾瑪成全球市值第十一大企業，同創歷年來排名新高。

蘋果 (Apple) 將於美國時間 7 月 30 日 (台灣時間 7 月 31 日) 公布財報，由於前次公布財報並未提供下季財測，市場聚焦此次是否會連 2 季不提供財測，以及釋出的營運展望，將牽動台積電等蘋概權值股下半年旺季動能。

蘋果今年 A14 處理器訂單仍由台積電獨拿，採 5 奈米製程，傳台積電第 3 季 5 奈米月產能拉升到 6 萬至 7 萬片，以因應大客戶蘋果、及部分支援華為需求，而第 4 季蘋果更包下大部分 5 奈米產能。

另一方面，由於英特爾 (INTC-US) 7 奈米製程遭遇瓶頸，擬擴大委外代工，市場認為，台積電可望拿下代工大單，營運因此受惠，且日前法說會上調 10 億美元資本支出，也傳是為了因應英特爾的代工訂單需求。

外資認為，台積電法說會上修資本支出，意味著英特爾 GPU、CPU 都可能外包，且超微伺服器 CPU 外包需求也同時擴增，將推升台積電明年 5 奈米營收占比大增至 2 成。

在後市營運可期下，外資近來相繼調升台積電目標價，多家外資紛紛上調至超越 400 元，而繼首家亞系外資先前喊出 500 元目標價後，近來外資目標價最高更上看 530 元。