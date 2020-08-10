台開與ibis合作花蓮新型態養生村已動工 總銷將達50億元

台開 (2841-TW) 集團與 ibis(宜必思) 酒店合作的花蓮新型態養生村，已經正式動工，台開董事長邱復生今 (10) 指出，花蓮「新天堂國際養生行旅」案將採會員制銷售，分長租、短租，保障 10 年售後回租，估總銷售金額將達 50 億元。

台開目前在花蓮、新竹新埔、南投草屯與金門等地，都有土地或是工商綜合區開發案，其中台開花蓮「新天堂國際養生行旅」，是邱復生接任台開董事長以來，第一個在花蓮洄瀾灣區的推案，由台開規劃的花蓮「新天堂國際養生行旅」共有 603 個單位，每單位約 11 坪，每單位總價 429 萬元起，預計 2021 年底前開幕，內部規劃可容納 600 人的宴會廳及容納 2000 人的展演空間。

邱復生指出，「新天堂國際養生行旅」，預估在 2021 年中取得使用執照，之後台開將負責內部設施設計、裝潢，以符合法國 ibis（宜必思）酒店全球規範，開幕後將和宜必思全球 1 億多個會員與全球旗下 2051 家 ibis 酒店連結，可望吸引國際客群與養生客群入住。

台開指出，「新天堂國際養生行旅」會員報名入會費 15 萬元，加入會員可優先購買養生行旅，養生行旅內設有「大健康服務中心」提供養生服務，已與花蓮慈濟醫院合作，結合數位健康管理、各項檢查服務、醫事人力資源等建構，協助基因檢測、儲存免疫細胞等服務。