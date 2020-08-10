金控扛多頭大旗 台積電、鴻海奮起 台股漲65點收12894點

台股今 (10) 日多頭奮起，由金控族群扮演領頭羊，台積電強勢翻紅、鴻海大漲近 3%，帶領指數一度漲逾百點，衝破 12900 點關卡，但終場漲幅略微收斂，收 12894 點，上漲 65.13 點或 0.51%，成交值 2149.3 億元。

蘋概三王今日互有漲跌，台積電開低走高，終場上漲 0.6%，收 435.5 元；鴻海表現最強勢，大漲 2.8%，股價重回 80 元之上，並收復季線；大立光早盤翻黑，終場收在 4000 元，下跌近 1%。

權值股方面，金融族群扮演撐盤要角，國泰金、富邦金、永豐金、元大金等皆漲逾 1%；塑膠族群也成資金焦點，台塑四寶全面走升，其中以南亞大漲近 4% 最強勁；面板雙虎友達、群創同樣獲資金挹注；聯電、國巨、台泥等個股表現則偏弱勢。

聯發科今天一路在平盤附近遊走，終場小漲收 706 元；股后祥碩、譜瑞 - KY 遭遇賣壓，重挫約半根停板；旭隼躋身千金股僅一天，今日股價回檔下跌約 3%，收 980 元。IC 設計股普遍走軟，原相、義隆、矽創跌近半根停板，力旺、聯詠、系微、宜特、致新等個股跌勢也相當重。

再生能源議題引發熱議，加上市場供給吃緊，帶動太陽能族群重回多頭懷抱，茂迪、碩禾、達能、聯合再生、海德威、太極等皆強勢亮燈漲停。風電概念股也同步成為焦點，除了大亞、新光鋼攻上漲停，永冠 -KY、上緯投控、華城等也都在盤面上表現。