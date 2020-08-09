美中貿易戰轉單效益發威 科技股續掌台股盤勢主流

台股在資金行情簇擁下持續高檔震盪整理，周線連八紅，法人認為，在財報優於預期助攻下，加上資金持續回流新興市場，股市可望持續高檔震盪整理，其中看好科技股中的 5G 產業。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台股近期仍由電子股主導投資主軸，支撐盤勢高檔整理，加上美元持續走弱，促使資金流向新興市場股市追求機會，預期台股將維持高檔整理格局不變。

要注意的是，近期美中戰火受華為事件升溫影響，促使歐美市場轉單至台灣，但郭修伸認為，觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦與疫情狀況下，將加速廠商布局非中國生產據點，進一步讓台商受惠。

安聯投信也認為，正面看待台股後市表現，但要留意外在大環境包括疫情與美中貿易等變數，布局上需留意漲多震盪外，還要注意疫情蔓延和美中貿易摩擦的風險，對未來盤勢的潛在影響。

以投資標的來說，安聯投信指出，在資金充沛，半導體類股評價上修，新款 iPhone 上市、筆電、平板等需求熱絡支撐下，預期電子股將續掌盤勢主流地位，未來若疫情緩和，傳產類股可望受惠需求回升，進而帶動另一波走勢。

富蘭克林華美投信建議，短線操作可以科技為主軸，其中又相對看好 5G 新產品與網路通訊為主，包括高速運算、網通、IoT、IC 設計、伺服器 NB/PC/iPAD 等訂單持續，非電子類看好如: 醫療器材、自動化機械與自行車相關等，不妨留意落後補漲的汽車、非必需消費等產業訂單回溫。