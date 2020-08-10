〈台股盤中〉金控領軍、低價股助攻 站回12900點

美股震盪牽動台股今 (10) 日開低走高，在金控股領軍下，包括造紙、證券與面板等低價股助攻支撐多頭，指數步步高升，盤中高點衝上 12900 點整數關卡，權值股包括台積電、鴻海、大立光與聯發科等，在買單挹注下股價翻紅，預估成交量約在 2000 億元上下。

新台幣在資金支撐下盤中強升 1 角，熱錢行情激勵上市櫃指數盤中同步翻紅，不過資金一改過去主攻大型權值股，部分轉進基期偏低的低價股，包括面板雙虎、能源與 PCB 等族群在資金挹注下相對活躍。

金融族群金控股新光金盤中大漲 4% 以上，元大金、國泰金與富邦金股價在買單敲進下推升股價走揚；證券股中包括康和證、統一證、群益證受惠於成交量升溫、挹注獲利表現，加上股價基期偏低，今天在買盤追捧下推升股價表現亮眼。

面板雙虎群創、友達終止日 K 連黑股聯袂黑翻紅，友達盤中大漲近 3%，推升股價盤中收復票面價，股價站站上波段新高；群創盤中也有 1.5% 漲幅，其他包括元太、彩晶也在買盤追價下帶動股價翻揚。

PCB 族群中的指標個股，金像電盤中股價急拉大漲近 9%、南電與景碩盤中也有 4~5% 漲幅，博智、欣興、華通也在資金支撐下推升股價上漲。

太陽能族群中包括茂迪、達能盤中同步攻上漲停，股價雙雙站上波段新高；鑫科、國碩、安集、新晶投控、元晶、太極、聯合再生、碩禾也在買盤追價下激勵股價強漲。

造紙族群的榮成、寶隆與士紙盤中分別有 2%~3% 的漲幅，指標個股榮成股價表現強勢，盤中大漲 4%。