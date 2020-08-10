00878總受益人數逾10萬人締新猷 登台股ETF人氣新人王

台股熱度近期不斷攀高，除了在 7 月底以 13031 點突破了 1990 年以來的 12682 歷史高點外，也克服了過往常見的「懼高症」，短暫壓回後快速整軍維持高檔盤旋。國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 搭上此波資金行情列車，掛牌以來頻頻創下台股 ETF 新紀錄，依最新統計，00878 的總受益人數已逾 10 萬人再締新猷，可謂台股 ETF 人氣新人王。

00878 掛牌以來，創下多項紀錄，包括：上市日最大成交量紀錄 (7/20 上市日成交量 85,251 張)、上市首周日均量 90,789 張創單周最大日均量紀錄、台股 ETF 規模突破 100 億元最快紀錄；依 CMoney 最新資料顯示，其 7 月底基金總受益人已一舉突破 10 萬人，短短兩周受益人數由 2 萬多人突破 10 萬人，也創下台股 ETF 受益人數增長最快紀錄。從 00878 的強勢崛起可看出，值台股創高之際，投資人對台灣優質企業仍舊深具信心。

根據 Morningstar 的最新資料顯示，全球永續型基金持續流入，第二季資金淨流入達 711 億美元，較上季增長 72%，其中，台灣永續型基金第二季資金流在亞太地區中逆勢成長且連四季呈現淨流入，致使台灣 ESG 基金總規模已躍居亞洲 (不含日本) 第二大。國泰投信表示，綜觀海內外資金流向來看，疫情掀起的市場波瀾並未阻卻海內外 ESG 發展勢頭，資金持續追捧更推升 ESG 投資熱度。

國泰投信表示，00878 ETF 能夠叫好又叫座，主因是投資理念受到投資人認同，因為台股擁有高殖利率優勢，吸引了外資在 6~7 月買超金額逾 1150 億，但台股持續創高卻也增加投資難度，因此市場資金開始思考，轉向擁抱關注 ESG、具有永續經營理念，且能穩定配發股息的企業，以利長線參與台股成長，也強化資產防禦力。