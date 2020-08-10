汽車零組件拉貨轉強 廣華、英利等7月營收寫今年高點

汽車零組件廠陸續公布 7 月業績，多數呈現逐月回升、並創今年新高或次高表現，其中，廣華 - KY(1338-TW)、英利 - KY(2239-TW) 和聯嘉 (6288-TW) 創今年新高，車王電 (1533-TW) 創今年次高，而東陽 (1319-TW)、橙的 (4554-TW) 也來到 4 個月來高點，反映中國車市逐漸從新冠肺炎疫情中回穩，而歐美 AM 件需求也逐漸升溫。

中國汽車工業協會即將公布 7 月產銷數據，據其近期發布的初步統計，7 月汽車行業銷量估為 208 萬台，月減 9.6%，年增 14.9%，其中，乘用車年增 5.3%，商用車年增 59.6%。

廣華 7 月合併營收 5.79 億元，月增 6.59%，年減 4.08%，不僅連 5 個月較上月成長，也來到今年單月高點，廣華表示，中國新車銷售市場連 5 個月反彈，其中，日系品牌車廠包括豐田、本田和日產的 7 月銷量均呈正成長，第三季雖為汽車傳統暑休產業淡季，但主要客戶在新車銷售市場有不錯的表現，有機會在暑休後加速備貨力道。

東陽 7 月自結合併營收 14.68 億元，月增 16.09%，年減 19.94%，其中，OEM 事業 7 月合併營收 4.28 億元，雖較上月衰退 5.3% 仍是今年次高，而 AM 事業 7 月合併營收 10.4 億元，月增 28%，也創 4 個月高點。

除了隨著中國車市有築底復甦跡象，東陽 OEM 營運動能逐漸增溫。而 AM 事業連月回升，有利挹注業績動能；東陽表示，AM 開發新產品持續進行，同時備妥庫存，待下半年旺季來臨，將加快出貨速度，而 OEM 則持續在兩岸車廠衝刺年度銷售目標。

橙的 7 月合併營收為 3043 萬元，月增 9.56%，年增 0.59%，主要是受惠對日本 AM 客戶定期出貨，台灣和中國 OEM 市場客戶同時保持良好且穩定的拉貨力道，有效緩和短期歐美地區 AM 市場客戶尚處於復甦階段的負面衝擊。

橙的認為，隨著歐美地區整體經濟活動緩步復甦，加上進入冬季雪胎出貨旺季，歐美主要 AM 市場客戶拉貨力道有望回溫，力拼第三季中止虧損並營運虧轉盈。