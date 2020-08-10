照發股息! 沙烏地阿美看好原油復甦及天然氣潛力

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 週日 (9 日) 公布第二季與上半年財報，儘管財報表現受油價而出現重挫，沙烏地阿美照發股息，並表示油市場已見復甦並看好天然氣未來潛力，消息也激勵周一 (10 日) 原油與天然氣期貨的走升。

周一 (10 日) 原油期貨受沙烏地阿美原油展望激勵，兩大原油期貨皆上揚近 1%，至截稿前 16 時許，布蘭特原油期貨來到 44.83 美元，漲幅達 0.97%，而西德州原油期貨則報 41.77 美元，漲幅達 1.33%，此外天然氣也出現上揚至 2.261 美元，漲幅 1.07%。

沙烏地阿美第二季淨利報 66 億美元，較去年同期減少 73%，而上半年淨利報 232 億美元，較去年下滑 5 成；企業自由現金流量 (Free cash flow) 也出現大幅下滑至 61 億美元，股利政策方面並未因此下調，其預計發放規模 187.5 億美元的股利，較去年同期加發 53.5 億美元。

資本支出方面，沙烏地阿美第二季資本支出規模 (CAPEX) 達 62 億美元，上半年規模 136 億美元，預估 2020 年全年資本支出僅能達到 250 億美元，為 3 月所預估資本支出區間的下緣。

對此，沙烏地阿美於聲明中提到，儘管資本支出較過去出現下滑，為了加強石化產品布局，沙烏地阿美在暨去年併購石化產品大廠沙基工業 (SABIC) 後，近期正與印度信實工業 (Reliance industries) 密切合作，預計將以 150 億美元規模併購其石化品事業群，如此將使沙烏地阿美晉升為石化品產業龍頭。

展望未來，沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 表示，目前受惠於亞洲區域原油需求回溫，目前全球原油需求水準於每日 9000 萬桶徘徊，與疫情前每日 1 億桶的需求相去不遠。此外，供給方面美國頁岩油鑽井數量 7 月跌至 176 口，跌落至 15 年新低，有利於原油市場回復正常供需結構。

除原油外，沙烏地阿美聲明表示，看好天然氣未來需求，並分散原油的衝擊與脆弱性，沙烏地阿美旗下天然氣開採 Fadhili 未來將持續擴產，目前第二季天然氣產則已達到每日 25 億立方英尺。