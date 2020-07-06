巴菲特終於出手 花近100億美元搶天然氣資產

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏哈薩威 (Berkshire Hathaway) 終於出手，預計斥資 40 億美元收購 Dominion Energy 天然氣資產，連同承擔債務在內，這筆交易總額近 100 億美元。

這代表著自今年 3 月疫情全球蔓延以來，波克夏首度的大規模收購，規模也是公司 4 年多以來最大。

在今年 5 月波克夏的年度股東會上，巴菲特透露，公司已握有 1370 億美元的現金儲備，但市場上仍沒有太多有利的機會，這與 2008 年和 2009 年金融危機期間不同，主因是聯準會動作迅速，企業有更多融資的管道。

巴菲特說：「如果我們真的喜歡我們所看到的，我們會去做，而且總有一天會發生。」

巴菲特在週日發布的聲明表示，能夠將龐大的天然氣資產組合添加原已強大的能源業務中，公司感到自豪。

Dominion Energy 正尋求電力轉型，到包括風能、太陽能和天然氣等潔淨能源。交易完成後，預計未來公司的營運獲利有 90% 將來自其公用事業公司，這些公司為維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州和猶他州等州，約 700 多萬客戶提供能源。

與此同時，Dominion 宣布取消與 Duke Energy 合作的大西洋岸管道專案，此一計畫因愈來愈多的監管審查和延誤，而造成成本激增。

對波克夏來說，這次出手幫助公司擴大在天然氣業務中的版圖，由全美州際天然氣運量的 8%，提升到 18%。

根據交易條款，波克夏將收購 Dominion 能源傳輸公司、Questar 管道公司和 Carolina Gas Transmission 公司 100% 的股權，以及 Iroquois 天然氣傳輸系統 50% 的股權。波克夏還將收購 Cove Point LNG 公司 25% 的股權。Cove Point LNG 是美國僅有的 6 個液化天然氣出口碼頭之一，擁有液化天然氣的進出口和儲存設施。

波克夏能源部門將支付 40 億美元現金收購這些資產，並承擔 57 億美元的債務。

這筆交易還需要得到監管部門批准，預計將在今年第 4 季完成。