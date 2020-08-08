〈能源盤後〉川普封殺騰訊、字節跳動 中美局勢更緊繃 美元反彈走強 原油大跌

週五 (7 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，削減本週漲幅，係因中美緊張局勢升溫。此前美國川普總統發布命令，禁止美國業者與騰訊與字節跳動的交易。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 73 美分或近 1.7%，收每桶 41.22 美元，本週收高 2.4%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 1.5%，收每桶 44.40 美元，本週收高 2%。

微信為騰訊旗下 app，而字節跳動則是抖音母公司。川普週四晚間針對這兩大社交媒體公司發布的交易禁令將在 45 日後生效。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 出，該消息宣佈後，亞洲市場的石油價格走低，顯示「中美緊張局勢加劇時，對亞洲原油交易者較不利」。

但與此同時，面對 8 月 1 日起原油主要生產國放寬減產限制的影響，投資者仍保持樂觀。

沙烏地阿拉伯週四調降對亞洲和歐洲的原油官方售價 (OSP) 30 美分。分析師認為這樣的降價程度令交易者鬆一口氣，因為他們先前曾擔心沙國深度降價以搶奪對手的市場份額。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告指出，「但降價之舉仍表明全球市場不像一個月前將實體原油吸收殆盡。OSP 調降表明，市場難以吸收 OPEC + 放寬減產後的產量。」OPEC + 本月起放寬減產限制。

Tran 指出，中國是原油大買家，因此中國放緩進口就會讓實體價格疲弱。與此同時，多數地區的煉油廠利潤仍然疲軟，近幾週美國和歐洲的煉油利潤甚至遲滯不前。

「我們持續對前景抱持謹慎態度。尤其是在夏季駕駛旺季進入尾聲之際，煉油利潤太糟糕可能導致經濟運行受挫，或是原油需求中斷。」

油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）表示，美國石油鑽井平台數進一步下降並沒有推升油價。本週活躍的石油鑽井平台數減少 4 個，降至 176 個。

國會兩黨針對新一波新冠病毒紓困措施的談判沒有進展，這點可能也使原油價格承壓，因其可能意味對消費者需求的威脅。

同時，美元週五走強，ICE 美元指數陡升 0.8%，挫傷美元計價的商品吸引力。

其他能源商品

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 7.3 美分或 3.4% ，收每百萬 Btu 2.238 美元。本週漲幅 24.4%，為 2018 年 11 月以降最大單週漲幅。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，美國市場呼應了歐洲市場，因歐洲天然氣價格也有類似的漲幅，這兩者都受到 LNG 出貨量的影響。

亞洲 LNG 價格近期激漲 40%，登上 5 個月高點，但庫存水準過高可能阻礙其進一步上漲。歐盟的儲存能力約莫 87% 滿載，美國庫存約 3.27 兆立方英呎，較去年同期增加 22.5%，也較 5 年平均水準高出 15%。