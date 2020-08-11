〈能源盤後〉沙特阿美稱需求復甦 中國數據正面 原油收高

週一 (10 日) 交易，全球最大石油公司沙特阿美執行長針對需求面發表樂觀言論，加上中國公布正面數據，激勵原油期貨價格收高。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 72 美分或近 1.8%，收每桶 41.94 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 59 美分或 1.3%，收每桶 44.99 美元。

沙特阿美公司執行長 Amin Nasser 上週末表示，需求端出現「部分復甦」，且主要市場的原油胃口強勁反彈，包括全球最大能源消費國——中國的汽油和柴油燃料需求幾乎恢復到新冠疫情爆發前的水準。

沙特阿美今年上半年純益因疫情挫傷需求而腰斬 50%。

花旗指數分析師 Fiona Cincotta 報告指出，「需求前景瑰麗，再加上伊拉克稱將再減產 4 萬桶 / 日，以補償過去 3 個月的生產過剩，這些至少暫時勝過了華府紓困措施陷入僵局的影響。」

美國上週國會未能達成新一輪紓困協議，川普週六便簽署了行政命令，單方面採取紓困措施，包括每周發放 400 元救濟金給失業者、延緩徵收薪資稅、凍結迫遷令及學貸延期等。雖然這些措施一定會面臨法律上的挑戰和配套措施等障礙，但該行政命令很有可能將談判者再推回談判桌上。眾議院議長 Nancy Pelosi、美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 均表示願意重啟談判。

與此同時，中國國家統計局表示， 7 月份消費者物價指數年增 2.7%，年成長率大於 6 月的 2.5%，係因近期豬肉價格上漲以及南方城市水災，推高了糧食價格，該升幅符合預期。7 月份生產者物價指數年減 2.4%，較前月 3% 的降幅縮小。根據《華爾街日報》調查，分析師先前估計該工業數據將下降 2.6%。

其他能源商品