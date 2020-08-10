◆盤勢分析

1. 美國上周五 (8/7) 公布非農數據優於預期，但美國國會就新一輪刺激法案陷入僵局，加上美中關係惡化，使得美股呈現多空拉鋸，科技股表現相對疲弱，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.18% 至 + 0.17%，其中費半指數最為弱勢，APPLE 下跌 2.27%，台積電 ADR 下跌 0.61%，聯電 ADR 下跌 6.86%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮回檔，多方格局尚未被破壞，後續成交量必須要再放大。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,687 點) 附近，上檔壓力為 13,031 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口收斂，短線須提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.49%，收在 165.30 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 觀盤重點：美元持續走弱創波段低，國際熱錢持續回流台股，台股短線上仍沿 5 日線盤堅，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿 5 日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、檢測、IC 設計、TWS、生技、高殖利率股。

5.2317 鴻海第 2 季營運走出谷底，法人看好，隨著大陸廠區生產恢復正常，以及疫情帶動的宅經濟商機需求強勁，鴻海第 2 季獲利可望達 182 億至 200 億元，季增 8.1 倍至近十倍，每股純益估 1.01 元至 1.32 元，追平近四年同期紀錄，凸顯鴻海集團快速應變疫情衝擊措施奏效。

6. 美中科技戰延燒，中國大陸力推半導體供應自主化，當地儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲狂催油門，不僅技術大躍進，第二期廠區也如火如荼興建中，月產能將大增二倍至 30 萬片。紅色供應鏈在 NAND 領域大崛起，打亂市場秩序，本季旺季報價逆勢大跌 10%，第 4 季供過於求狀況更嚴重，3260 威剛、8299 群聯等相關台廠壓力大。

7.2330 台積電 5 奈米下半年將強勁成長，3 奈米預計 2022 年量產，並已研發 2 奈米，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，2330 台積電製程 5 年內將稱霸晶圓代工業，3D 封裝是新挑戰。

8. 華為消費者業務 CEO 余承東 7 日在一場論壇證實：2330 台積電即將「斷供」華為 5G 晶片。大陸財新網報導，余承東說，「我們今年秋天將會上市 Mate 40 手機，搭載『麒麟 9000』芯片（晶片），這可能是華為麒麟高端芯片的『絕版』。」

9. 大陸車市也正面看好，以 2227 裕日車為例，上半年轉趨樂觀，帶動汽配族群的營運向上。另外，2227 裕日車的大陸重要轉投資事業東風日產，連續兩個月銷售大好，則將挹注下半年轉投資收益。

