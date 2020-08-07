〈台股盤後〉前高反壓前多頭怯步 失守12900點強弱股走勢分歧

多數權值股在周末前陷入震盪整理，台股指數今 (7) 日回跌 84.63 點，終場收 12828.87 點，預估成交值略縮至 2381.07 億元，日線終結連 3 紅，不過周線呈現連 8 紅，維持高檔震盪偏多格局，法人指出，資金不斷輪動到中小型電子和傳產族群，多頭人氣不墜，惟前高 13031 點的反壓暫時難破，而強弱勢股走勢更紛歧。

台積電日線連 3 黑，今日小跌近 0.5%，且 50 大權值股僅不到 10 檔收漲，其中，聯電、聯發科、大立光均跌 3% 上下，正新、豐泰、南亞科和和泰車跌逾 2%，台達電、台灣高鐵、中租 - KY 和南亞跌逾 1%。

就細族群來看，低基期的太陽能股維持偏強走勢，茂迪亮漲停燈號，元晶漲逾 8%，達能漲近半根停板，聯合再生漲 2%，碩禾和國碩漲逾 1%。光纖相關族群中，上銓攻上漲停，波若威漲近 2%。

生技族群仍有部分續漲，瑞基大漲 7%，高端疫苗、杏國漲逾 2%，不過多數再度陷入整理，影響多頭士氣，其中，康友 - KY 跌停，藥華藥、亞獅康 - KY 跌 3%，懷特、合世、逸達、順藥、大學光和台康生技跌逾 2%。

紡織族群中同樣見到部分續強，力麗漲停，集盛漲 3%；而在空運市場持續漲價的帶動下，華航漲 3%，中菲行漲達 2.5%。

個股也有持續輪動走強之勢，皇龍漲逾 8%，健策、力致漲半根停板上下，業強和泰碩漲 3% 上下。

元大投顧認為，由於蘋概供應鏈進入拉貨旺季、居家辦公的 NB 需求延續，再加上中國半導體去美化商機加持，以及低利率環境的資金效應，大盤仍將維持偏多震盪。

技術面上，由於 5 日、10 日和月均線皆持續走揚，類股呈現良性輪動，即使 13031 點的反壓在即，仍可挑選基本面佳具業績題材的個股。

統一投顧則認為，台股化解 7 月 28 日黑 K 棒上方壓力在即，在各期均線持續走揚、類股健康輪動、量能未有失控，以及新台幣強勢格局下，不預設高點。