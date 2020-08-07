〈台股盤中〉亞股回檔修正 指數跌近百點回測12800點支撐

美股電子盤跌幅擴大，亞股同步跳水，台股今 (7) 日在蘋概三王、聯發科、聯電等大型電子權值股熄火，加上櫃買指數紅翻黑，儘管台塑四寶、被動元件族群扮撐盤要角，指數開低震盪走低，盤中大跌逾百點，一度跌破 12800 點，預估成交值 2600 億元。

蘋概三王今日同步熄火，昨日強勢反彈的大立光，今日開小高後，隨即翻黑下跌逾 80 元、最低至 4060 元，盤中持續在盤下震盪；台積電開低震盪，跌幅約 1%；鴻海同步走弱，跌幅約 0.25%。

其他權值股方面，聯發科持續震盪整理，回測 10 日線支撐；聯電漲多拉回，盤中紅翻黑跌幅 2%；台塑四寶 7 月營收連 2 個月成長，看好本季營收可望優於上季，4 檔股價同步走揚，均在盤上震盪。

盤面上，以被動元件族群表現最強勢，國巨、華新科 7 月營收亮眼，國巨今日最高來到 404.5 元、漲逾 3%，華新科開高震盪，也有逾 1% 漲幅；帶動其他族群走強，包括越峰、今展科有逾 6% 漲幅，千如、立隆電、鈺邦、蜜望實、信昌電、華容均在盤上。

生技股漲跌互見，生華科則將與美國最大醫療體系之一的 Banner Health 進行新冠肺炎人體臨床試驗，股價開高走低，力守盤上，其他防疫概念股中，熱映亮燈漲停，松翰、康那香、瑞基、恆大、豪展則有逾半根漲停；台康生、合世、懷特、基亞表現較弱勢。

康友 - KY 子公司六安華源製藥，傳出公司機器設備被贛州銀行廈門分行抵押，公司澄清未有此事，但仍遭證交所列為全額交割股，今日股價開盤跌停鎖住，委賣張數逾 2 萬張。

法人表示，台股今日在權值股賣壓成沉重下，跌幅擴大，不過類股快速輪動，加上目前為財報公布旺季，營運表現較佳個股可望成為盤面領漲要角，在資金行情帶動，均線也呈多頭排列，指數向上空間存在。