央行證實外資領息後匯出不到一半 兩股力道令資金行情續熱

8 月以來台幣偏強走勢不變，台灣央行外匯局長言輝煌今 (5) 日不諱言，7 月央行進場調節，而 7 月外資領到現金股利，但匯出僅約 43%，「外資有時候會再投資」；在國際熱錢持續流入、外資領息後再投資等兩股力道推升下，資金行情可望持續發燒。

顏輝煌表示，7 月見資金大量匯入，導致匯市過度波動，央行確實進場調節。

除熱錢持續流入，顏輝煌認為，已在市場上領到現金股利的外資，也可望再投入，據觀察，外資拿到股利不一定馬上匯出，7 月外資獲配現金股利稅後達 948 億元，約 32 億美元，但央行統計其盈餘匯出僅約 14 億美元，占比不到 45%，有望再為市場注入新活水。

顏輝煌強調，央行隨時關注外資進出，「進來就要買股票，賣股票就要匯出去」。

至於外資是否股匯雙賺？顏輝煌僅回應，匯率很難預測，最怕預期心理。

央行今日也公布我國 7 月底外匯存底為 4961.71 億美元，較上月續增 74.8 億美元，續創歷史新高。

多數國家外匯存底均成長，央行指出，韓國 7 月來到 4043 億美元，月增 57 億美元，中國 6 月達 3.1123 兆美元，月增 106 億美元，日本 6 月為 1.3059 兆美元，月增 28 億美元，瑞士 6 月為 8961 億美元，月增 484 億美元，印度 7 月為 4805 億美元，月增 129 億美元，香港 6 月增加 35 億美元至 4285 億美元，新加坡增加 114 億美元至 3094 億美元，均反映因美國實施 QE 的外溢效果，使各國央行積極調節。