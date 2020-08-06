外資回頭買超台股 卻逢高狂買兩檔ETF避險

台股今 (6) 日無懼生技股跳水，終場大漲 111.2 點，收在 12913.5 點，續創收盤新高。外資轉為買超 38.89 億元，外資買盤雖回頭，但需留意的是，因為居高思危，持續大買元大台灣 50 反 1、富邦 VIX 避險；但自營商卻對作這兩檔 ETF，與外資呈現「你丟我撿」戲碼。

今日投信也續買 4.38 億元，連 6 買，自營商則續賣 11.54 億元；三大法人合計買超 31.72 億元。

外資買超前 10 名個股為元大台灣 50 反 1 獲買超 86447 張、元大金 33934 張、富邦 VIX 獲買超 18652 張、彩晶 13405 張、台積電 11731 張，其餘依序為華新、宏碁、中石化、華邦電、國泰金。

外資賣超前 10 名個股為聯電 46996 張、大同 28157 張、南亞科 18385 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 12548 張，其餘依序為群創、欣興、華通、金像電、京元電子、中信金。

投信買超前 10 名為聯電、台泥、台新金、裕隆、兆豐金、景碩、聯詠、晶技、開發金、臻鼎 - KY。賣超前 10 名為友達、國產、華航、技嘉、晶電、聯茂、同欣電、遠東新、台光電、新日興。

自營商買超前 10 名為聯電、國泰美國道瓊正 2、元大未來關鍵科技、元大 S＆P 石油、大同、裕隆、元大 S＆P 黃金正 2、元大高股息、國泰美國道瓊反 1、元大金。

自營商賣超前 10 名為元大台灣 50 反 1 遭賣 10 萬 7974 張、富邦 VIX 遭賣 10924 張、國泰永續高股息 10771 張，其餘依序為元大滬深 300 正 2、統一特選台灣 5GN、群創、街口 S＆P 黃豆、富邦印度正 2、友達、宏碁。

整體來說，台股今天持續上演股匯雙升，雖然新台幣尾盤又因央行作價僅小幅升值，但盤中依舊見到強升 2 角力道，顯示熱錢派對仍在，加上外資歸隊重新買超台股，預期台股有機會順勢挑戰「萬三」關卡，不過也因為指數處在歷史高檔區，可看出外資小心翼翼的避險心態，預期台股挑戰「萬三」以及前高 13031.7 點歷史高點，外資操作與攻擊量是否出來將動見觀瞻。