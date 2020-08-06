〈台塑四寶業績發表〉營運築底回溫態勢確立 Q3將優於Q2

台塑四寶今 (6) 日公布 7 月營收，月增 4.5%，為連續 2 個月成長，對於本季展望，台塑、南亞、台化均維持上季看法，看好營收表現將優於第 2 季，營運築底回溫態勢確立。

台塑 (1301-TW)

展望後市，林健男表示，8、9 月歲修廠數增加，營收將較 7 月衰退，從本季整體來看，由於亞洲輕裂廠歲修，市場供給減少，有利支撐石化產品價格，公司開工率也達 87%、高於上季的 84%，加上中國大陸災後重建，可望帶動石化產品需求回升，第 3 季也是傳統需求旺季，在價 、量齊揚下，營收將較第 2 季成長。

在獲利方面，第 3 季有 33 億元現金股利挹注，獲利表現也可望優於第 2 季， 不過，由於國際市埸仍存在不確定性，將關注疫情後續發展，及其對全球經濟復甦力道的影響，隨時調整營運策略。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭預估，8 月營收將較 7 月微幅衰退。從本季來看，化工產品營收可望持平；聚酯產品營收將持平或略減；電子材料適逢傳統旺季，疫情雖可能影響旺季需求，但 5G 手機陸續推出、汽車板備貨量也增加，加上消費性電子與民生及宅經濟基本需求，有利銷售，電子材料營收將增加，整體第 3 季營收將較第 2 季成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源預估，8 月營收將不如 7 月，主要是安排 PP 第三系列、 PC 定檢及 ARO-1 小定檢，售量受定檢影響，售價方面影響有限，其中以苯酚、丙酮價格大幅滑落影響較大，但其他產品價格緩漲，彌補部分苯酚、丙酮走跌的影響，整體第 3 季營收與上月預估相近，仍將略優於第 2 季。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，煉油事業方面，7 月煉油量約每日 37.7 萬桶，產能利用率 70%，預期第 3 季平均產能利用率約 65%，雖然煉製毛利表現仍偏弱，但下檔仍有所支撐。

輕油裂解業務方面，曹明表示，輕裂廠 OL#3 8 月中至 9 月底定檢，估第 3 季平均產能利用率為 76%，近期石化價格維持高檔，下游需求穩定，且輕裂廠相繼進入定檢，韓國、馬來西亞輕裂廠事故皆未復工，供給吃緊，輕裂廠將保持正常獲利。

對於油價走勢，曹明表示，8 月 OPEC 國家原油減產量由每日 960 萬桶、縮減至 770 萬桶，使產油國原油產量逐漸增加，且第二波疫情使終端油品需求疲弱，美國原油庫存難以去化，較去年同期高 20%，使 7 月份油價難以持續上漲。

曹明認為，在聯準會及全球央行均維持寬鬆貨幣政策，美元指數疲弱，加上對未來疫苗問世的期待，油價難以大幅回跌，將維持區間盤整格局。若美國國會兩黨最後未推出新一輪救助方案，將使短期油價回檔修正。

