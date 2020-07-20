台灣大攜手台塑汽車貨運 打造5G自駕車聯網

台灣大 (3045-TW) 今 (20) 日宣布，攜手台塑 (1301-TW) 旗下台塑汽車貨運合作，打造 5G 自駕車產業生態系，由台灣大負責 5G 訊號及車聯網維運服務，台塑提供貨運車輛，要聯手搶攻上兆元商機。

台灣大拓展商用自駕車領域，與台灣貨車運輸產業龍頭台塑汽車貨運合作，將在長庚養生文化村作為試行場域，創國內電信、貨車運輸產業跨領域的首例。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，據研調機構指出，2024 年全球車聯網產業規模將突破 450 億美元 (約新台幣 1.3 兆元)，而車聯網注重行車安全，一旦傳遞影像訊號或即時路況發生延遲，可能導致嚴重行車事故，因此，台灣大除提供 5G 訊號外，加上可同步處理多元訊息的雲端平台，有助車聯網發展。

台塑汽車貨運董事長陳勝光指出，長庚養生文化村佔地 34 公頃，是國內規模最大且最廣的老年住宅，公司累積許多車輛運輸的運用與服務經驗，此次合作可望提供住戶接駁服務。

台灣大表示，此項合作同時導入其他團隊技術，包括臺灣大學開發的 AI 感知自駕系統、明志科技大學研發的多項專利車輛工程技術、NOKIA 的 CV2X(cellular vehicle-to-everything) 技術、iAuto 艾歐圖科技的自駕車系統整合服務等，共同打造「車、路、雲」無縫接軌的整合應用。