〈台塑四寶業績發表〉四寶上半年大虧近200億元 僅南亞獲利

台塑四寶今 (10) 日公布第 2 季財報，台化順利轉盈，僅南亞連 2 季獲利，台塑、台塑化虧損則較上季收斂，四寶營運均較首季好轉，第 2 季稅後虧損共達 60 億元，較上季的 139.91 億元大幅收斂，不過，四寶上半年稅後虧損共達 199.92 億元，較去年同期轉虧，僅南亞力守獲利表現。

台塑 (1301-TW)

台塑第 2 季營收 429.84 億元，季增 2.3%，年減 22.4%；稅後虧損 6.31 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.1 元。上半年營收 850.03 億元，年減 22.4%；稅後虧損 10.24 億元，每股虧損 0.16 元。

台塑第 2 季在各國陸續解封下，需求回溫，銷售量差增加 78.7 億元，不過，受到疫情重挫全球經濟，加上第 2 季杜拜原油及乙、丙烯合約均價大幅走跌，公司各產品價格都較第 1 季下跌，幅度介於 8-47％，使銷售價差減少 69.1 億元。

獲利方面，台塑第 2 季本業獲利與第 1 季相當，但業外認列權益法投資損失較上季減少 3 億元、約 21 億元，最大損失來自認列台塑化虧損 24.7 億元，而匯兌損失也達 3.6 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞第 2 季營收 606.25 億元，季減 7.5%，年減 11.6%；稅後純益 21.61 億元，季增 114.8%，每股純益 0.27 元。上半年營收 1261.82 億元，年減 11.6%；稅後純益 31.67 億元，年減 71%，每股純益 0.4 元。

南亞第 2 季受惠電子材料、塑膠產品獲利增加，電路板獲利也創下 2014 年以來單季新高，加上認列南亞科等轉投資收益增加，帶動獲利攀揚。業外則認列權益法投資虧損 4.8 億元，較上季有利 9.9 億元，其中最大損失來自認列台塑化虧損 20 億元，影響 EPS 0.25 元，匯兌損失也達 3.6 億元。

台化 (1326-TW)

台化第 2 季營收 559.88 億元，季減 13.1%，年減 28.7%；稅後純益 11.25 億元，較上季轉盈，每股純益 0.19 元。上半年營收 1204.32 億元，年減 28.7%；稅後虧損 34.85 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.6 元。

台化第 2 季銷售量增加 9.1 億元，銷售價格方面，由於石化、塑膠、紡纖產品受疫情及油價下跌影響，行情均低於第 1 季，使銷售價差減少 93.7 億元。不過，由於高價庫存幾近去化，加上中國經濟動能恢復明顯，帶動本業獲利較上季增；業外認列權益法投資收益也有所成長。

台塑化 (6505-TW)

台塑化第 2 季營收 799.3 億元，季減 41.9%，年減 35.1%；稅後虧損 86.57 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.91 元。上半年營收 2174.61 億元，年減 35.1%；稅後虧損 186.5 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 1.96 元。

台塑化第 2 季銷售量差減少 130.1 億元，銷售價差減少 445.9 億元，其中煉油事業營業額 48.4%，烯烴事業營業額減少 35.8%，公用事業營業額則逆勢增加 5.3%。

獲利方面，台塑化第 2 季本業獲利增加 16.9 億元，主要來自烯烴事業、公用事業獲利貢獻，並配合會計公報規定，認列第 2 季 28.6 億元存貨評價回升利益，回沖部分上季的存貨跌價損失。業外則受到匯損影響，收益較上季減少 1.9 億元。