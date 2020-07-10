〈台塑四寶業績發表〉下半年營運可望回溫 本季將優於上季

台塑四寶今 (10) 日公布第 2 季財報，展望本季，台塑、南亞與台化均維持營收可望優於第 2 季看法；台塑化則認為油價雖可望續揚，但漲幅受限，惟油品需求增加，將帶動煉油廠煉製毛利從谷底回升，烯烴事業則可望維持正常獲利。走出上半年虧損困境，四寶下半年營運可望回溫。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，儘管疫情仍存在不確定風險，但許多國家逐漸解封後，全球經濟已有復甦跡象，且第 3 季為亞洲輕裂廠密集歲修期，市場供給減少，可望支撐石化產品價格，加上進入傳統旺季，開工率估達 87%、也高於第 2 季的 84%，預期在價量齊揚下，營收將較第 2 季成長。此外，第 3 季有 33 億 元現金股利挹注，獲利可望優於第 2 季。

不過，林健男也說，下半年市場還有許多變數，包括新一波疫情後續發展，是否推遲全球經濟復甦動能腳步；OPEC 產油國及俄羅斯能否履行減產協議；中美貿易戰後續發展；美國總統大選對全球經濟影響；兩岸 ECFA 早收清單是否終止等。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，7 月化工產品營收估將略微增加，電子材料進入旺季，營收也將增加，聚酯產品營收持平，塑膠加工產品營收則將增加，整體而言，估 7 月營收將較 6 月微幅成長。

展望本季，吳嘉昭表示，全球各國逐步解封，民生消費需求可望回溫，下游廠商產能利用率普遍提高，對化工原料需求增加；電子材料受惠 5G 網通基礎建設，推升 IC 載板需求，加上新世代手機即將推出，將提高電路板產品營運貢獻，隨著終端市場需求逐漸恢復，聚酯、塑膠加工產品等銷售量可逐步增加，估第 3 季營收將較第 2 季成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，上半年自結稅前損益仍有 34.85 億元虧損，此部分 7 月入帳的現金股利可彌補，而 7 月大型廠定檢結束，市場需求仍良好，估營收與 6 月相當，本業獲利則會優於 6 月，並維持第 3 季優於第 2 季看法，主要因素為大型廠定檢已完成。

不過，洪福源表示，第 4 季展望目前仍然不明，疫情發展仍嚴峻，且全世界逐步解封經濟才能回到以前狀況，加上產業結構、分工重組都需要時間，且台廠面臨市場、關稅等障礙，而 RCEP 若真的在 11 月簽署執行，台灣在市場上將更孤立，都是需觀察的變數。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，近期油價上漲，但全球二次疫情持續升溫，使油價漲幅受限，主要機構均預期在 OPEC 與俄羅斯等產油國持續減產下，加上油品需求谷底回溫，將帶動下半年油價逐季走揚，但疫情變數可能阻礙油品需求復甦。

曹明預期，全球油品需求持續增加，將帶動近期煉油廠煉製毛利從谷底回升，平均產能利用率估 79%；而烯烴事業方面，由於第 3 季乙烯、丙烯價格將維持高檔，下游需求穩定，且輕油裂解廠陸續進入定檢，市場供給吃緊，第 3 季平均產能利用率 76%，估可望維持正常獲利。