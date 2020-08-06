疫情打亂生活秩序 渣打：逾半民眾預期收入會減少

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2020年8月6號17點20分

新冠肺炎疫情打亂生活步調，根據渣打集團調查，23% 的受訪者收入因疫情而減少，同時有一半以上的受訪者預期自己收入會受疫情影響；另外，疫情也掀起數位遠端浪潮，其中 18 到 34 歲的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能相對有信心。

調查發現，台灣受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為，自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。儘管有 82% 台灣受訪者表示願意增加使用數位科技的機會；在 18 至 34 歲的年齡層中，僅有 58% 的台灣受訪者對自己數位程度感到有自信，低於 80% 的全球平均。

調查結果指出，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀，其中 25 至 34 歲的台灣人中，有 64% 考慮尋求副業或開發第二收入；同時有 64% 的人也將再培訓（retraining）列為選項。

疫情讓部分企業選擇裁員因應，而面對失業危機，多數千禧世代跟 Z 世代認為創業是方法之一，在全球 18 至 44 歲的受訪年齡層中，有 52% 曾考慮在未來半年內創業，但 45 歲以上的受訪者，曾萌生創業想法的比例只有 30%。

但與全球數據不同的是，所有年齡層的台灣人皆表示在疫情過後願意更加努力工作，比重高達 82%，45 歲以上的台灣人有 85% 願意更努力工作，彌補可能減少的工時或薪資，遠高於全球平均的 63%。

全球調查結果也顯示，隨著年齡越大，受訪者在面對工作的彈性、適應性與創業家精神都降低，推測可能是因為中老齡世代在職涯發展已取得相當成績或地位。

渣打集團本次調查涵蓋全球 12 個市場，包括台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國，透過三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念。