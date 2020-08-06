〈錸寶法說〉下半年訂單能見度佳 Q3營收可望季增雙位數

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 今 (6) 日舉辦法說會，執行長王鼎章表示，目前產能利用率約 8 成，下半年訂單能見度不錯，看好 PMOLED 遞延訂單出貨、醫療產品動能延續，估第 3 季營收可望季增雙位數。

王鼎章表示，上半年雖受疫情影響，但電子產業在應用發酵下，逆勢成長，而錸寶所屬的顯示產業，經過近期價格、供需調整後，預期未來幾年供需將趨健康，加上新技術應用發酵，有利產業發展，短期僅上游 IC 零組件供需較為吃緊。

展望未來，王鼎章表示，錸寶將朝三大方向發展，包含醫療、AIoT、5G 網通，近期健康管理的穿戴裝置、咖啡機需求都不錯，另外，也將發展醫美光療開發計畫、大資訊及全彩面板。

錸寶專注被動式有機發光顯示器 (PMOLED) 發展，主要應用在醫療儀器、車載應用、機上盒、IoT、電子菸等，產品尺寸則集中 3 吋以下客製化為主，上半年各產品應用占比，健康醫療、工控應用大幅提升，比重分別達 16%、21%，穿戴裝置、網通應用則降至 27%、10%，其他則占 26%。

錸寶 7 月營收達 1.45 億元，月增 2.28%、年增 14.95%，累計今年前 7 月營收 8.54 億元，年減 16.47%。

錸寶第 2 季稅後純益 7000.9 萬元，季增 1446.14%、年增 285.45%，每股純益 1.04 元，為近七季新高，累計上半年稅後純益 7453.7 萬元、年增 59.2%，每股純益 1.1 元，上半年賺贏去年全年。