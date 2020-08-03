錸寶上半年純益年增近6成 EPS 1.1元 賺贏去年全年

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 今 (3) 日公告第 2 季財報，在轉投資、布局 Mini/Micro LED 應用發酵下，稅後純益達 7000.9 萬元，每股純益 1.04 元，上半年稅後純益達 7453.7 萬元，年增近 6 成，每股純益 1.1 元，上半年賺贏去年全年。

錸寶第 2 季營收 4.37 億元，季增 61.74%，年增 10.17%，毛利率 26.77%，季增 12.23 個百分點、年增 13.06 個百分點，營益率 14.08%，由上季虧轉盈、年增 13.57 個百分點，稅後純益 7000.9 萬元，季增 1446.14%、年增 285.45%，每股純益 1.04 元，為近七季新高。

錸寶上半年營收 7.08 億元、年減 21.1%，毛利率 22.1%、年增 4.32 個百分點，營益率 7.47%、年增 5.23 個百分點，稅後純益 7453.7 萬元、年增 59.2%，每股純益 1.1 元，上半年賺贏去年全年。

錸寶去年受貿易戰影響，積極調整經營策略，透過換股、轉投資擴大布局 Mini/Micro LED 應用，加上看好 OLED 照明產品發展，另外也轉投資路明德科技 (LAT)、華仕德科技等，拓展醫療、車載應用市場，估今年新應用營收比重將可望 2 成。錸寶 6 日將召開法說，可望釋出營運展望。