〈美股盤後〉科技股強勢領漲 那指收盤首登11000點關卡

週四 (6 日) 華爾街持續關注新一輪刺激法案進展，美國上週申請失業救濟金人數降幅優於預期，顯示勞動市場轉好跡象，科技股強勢領漲，那指收盤價格首登 11000 點關卡，連續七個交易日上漲。

參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，國會議員們對於多少刺激措施才合適仍存在分歧。眾議院議長佩洛西表示，雙方都會找到解決方案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,880 萬例，死亡數突破 70.8 萬例。美國迄今累計確診數超過 482 萬，死亡人數超過 15.8 萬。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 185.46 點，或 0.68%，收 27,386.98 點。

標普 500 指數上漲 21.39 點，或 0.64%，收 3,349.16 點。

那斯達克指數上漲 109.67 點，或 1.00%，收 11,108.07 點。

費城半導體指數下跌 2.62 點，或 0.12%，收 2,204.94 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收漲，非必需消費品、通訊服務、資訊科技領漲；工業、能源和醫療保健股領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.62%；臉書 (FB-US) 上漲 6.49%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.75%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.52%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.97%；Visa (V-US) 上漲 1.36%；波音 (BA-US) 下跌 1.19%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.16%。

費半成分股多收黑。美滿電子科技 (MRVL-US) 下跌 3.02%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.30%；美光 (MU-US) 下跌 4.60%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.04%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.43%；AMD (AMD-US) 上漲 1.64%。

台股 ADR 以聯電表現最強勁。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 7.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

焦點個股消息

串流設備大廠 Roku 週三盤後公布，第二季營收優於預期，因淨新增的活躍用戶數亮眼，且串流時數達 146 億小時，但警告下半年廣告產業前景依舊不明確，因此不願提供財測，其週四股價下跌 6.98%。

威騰電子 (WDC-US) 週四股價下跌超過 16% 至每股 37.30 美元，這是由於該公司第四財政季度財報好壞參半，及預計第一財季每股純益在 45 美分至 65 美分之間，遠低於華爾街預計的 1.35 美元。

博士倫母公司藥廠 Bausch Health (BHC-US) 計畫分拆旗下眼保業務博士倫，Bausch Health 週四股價上漲 3.50%。

關鍵經濟數據

美國上週初領失業金報 118.6 萬人，預期 140，前值 143.4 萬人

美國上週續領失業金報 1610.7 萬人，預期 1690，前值自 1701.8 萬人下調至 1695.1 萬人

美國上週初領失業金人數降至疫情爆發前最低 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

投行 Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示：「初請失業金人數數據整體來看是三週左右以來最佳，創自 6 月 6 日當週以來的最大降幅，故數據沒有看到近幾週勞動力停滯的狀況。」

Thomas Simons 進一步指出：「然而，我們不得不注意到 8 月 1 日也是每週 600 美元的額外失業補貼到期後的第二天。那麼，本週的下跌是否與勞動力市場的改善有關? 或是否與那些勞工 "選擇領取補助而不是回到工作崗位，但現在已不能再這樣做" 有關？」

Pence Wealth Management 首席投資長 Dryden Pence 說：「這是一個交錯的市場狀況，有幾個類股產業表現不錯，而且已經把市場上的很多其他企業甩在後面，市場有些超前。」

華爾街持續關注國會就新紓困法案的談判進展，CNBC 財經主持人克萊默 (Jim Cramer) 認為：「如果國會不能達成協議，就會出現市場拋售，我們不能就這樣回避協議，然後說這無關緊要。而這正是我所擔心的。」