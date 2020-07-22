今年5G手機滲透率上看18.9% 砷化鎵廠下半年營運不看淡

研調機構集邦 (TrendForce) 出具報告指出，下半年品牌廠將加速推動 5G 手機，除安卓外，預期蘋果也將推出 5G 新機，估全年 5G 手機產量將達 2.35 億支，滲透率上看 18.9%，隨 5G 商機發酵，砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 等營運不看淡，

產業人士指出，隨著 5G 手機數量增加、滲透率提升，將帶動砷化鎵廠營運成長，因 5G 手機 PA 使用數量將較 4G 手機多，平均達 2-5 顆，可望抵銷整體手機市場衰退壓力。

集邦表示，全年智慧型手機產量估將維持 12.43 億支，而隨著手機品牌、行動處理器大廠高通、聯發科等，都以擴大 5G 手機市占為目標，有助提升 5G 手機滲透率，品牌方面，則以中國手機品牌最積極。

集邦進一步分析，今年前六大 5G 手機品牌產量排名，雖然華為受美國禁令衝擊轉往內需市場，但在中國積極推動 5G 商轉計畫支撐下，估全年產量仍將達 7400 萬支，續居全球之冠，蘋果則有 7000 萬支居次，其次則依序為三星、Vivo、OPPO、小米，中國手機品牌將拿下全球 75% 市占。

展望未來，集邦指出，在行動處理器大廠積極推動下，5G 晶片可望加速拓展至中階市場，明年 5G 手機總產量可望突破 5 億支，滲透率上看 4 成。