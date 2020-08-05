砷化鎵廠7月營收回溫 5G新機推升下半年動能

砷化鎵三雄穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 7 月營收出爐，穩懋、全新均較 6 月回溫，宏捷科則小幅下滑，但皆維持高檔水位，展望未來，業者看好今年 5G 動能，加上下半年手機品牌廠新機推出，可望推升新一波營運動能。

穩懋 7 月合併營收 20.73 億元，月增 3.53%、年增 3.46%，連兩個月回溫，累計今年前 7 月合併營收達 141.36 億元，年增 40.41%。

展望第 3 季，穩懋表示，今年疫情影響淡旺季不明，但手機品牌廠陸續推新機，營運可望再優於第 2 季，新產能也將依原定計畫，本季底到位，估第 3 季營收將季增 4-6%，毛利率維持 40% 以上。

全新同樣看好手機廠陸續推新機、下半年 5G 滲透率提升，有助手機射頻元件 (RF) 需求增加，5G 基建所需的光通 PIN 產品第 3 季需求也可望維持高檔，全新 7 月合併營收 2.16 億元，月增 6.33%、年減 12.44%，累計前 7 月合併營收 14.59 億元，年增 9.21%。

宏捷科日前也公告 7 月營收達 2.8 億元，月減 1.29%、年增 43.04%，維持歷史高檔，累計前 7 個月合併營收達 19.34 億元、年增 102.17%。

宏捷科晚間也與中美晶 (5483-TW) 皆因有重大訊息待公布，明 (6) 日同步暫停交易，市場認為，雙方可能在化合物半導體新材料上進行策略結盟，強化在砷化鎵、氮化鎵等應用領域布局。