〈台塑四寶業績發表〉庫存回補需求升溫 四寶7月營收月增4.5% 台塑寫8月來新高

台塑四寶今 (6) 日公告 7 月營收，在客戶回補庫存需求發酵下，四寶 7 月營收均較 6 月成長，台塑寫下 8 個月以來新高，其他三寶均攀近 4 個月高點，四寶營收共達 914.53 億元，月增 4.5%。

台塑 (1301-TW)

台塑 7 月營收 157.16 億元，月增 6.4%，年減 10.2%，近 8 個月以來新高；前 7 月累計營收 1007.2 億元，年減 20.75%。

台塑指出，7 月銷售量、價都較上月成長，其中，受惠 PVC 客戶積極回補庫存，帶動亞洲地區價格上漲，加上 7 月為 PE 傳統旺季，市場需求增加，價格走揚，整體銷售價差增加 5.9 億元；由於中國 PP 同業檢修，供給減少，且石化庫存低於去年同期，加上原油及原料丙烯價格上漲，客戶預期 PP 漲價，增加購買量，帶動銷售量差增加 3.5 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 7 月營收 217.52 億元，月增 4.6%，年減 11.44%，近 4 個月高點；前 7 月累計營收 1479.34 億元，年減 11.6%。

南亞表示，7 月除 EG、BPA 因停車定檢，影響銷售量減少外，其他各項產品營收均有成長，主要是現階段各國大多採取防疫與經濟並重的政策，推出振興措施，使民間消費與製造業產銷活動略有恢復，帶動銷量增加，其中，銷售量差增加 8.9 億元，銷售價差增加 0.7 億元。

台化 (1326-TW)

台化 7 月營收 204.52 億元，月增 3.1%，年減 23.4%，近 4 個月高點；前 7 月累計營收 1408.83 億元，年減 29.8%。

台化指出，7 月 ARO-3 廠及 SM 麥寮廠定檢陸續結束，PX、SM 對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，使銷售量差增加 6.5 億元；售價方面，除酚酮行情自高檔下修，及 PIA 同業新產能開出價格下滑外，其他產品因油價上漲及下游需求回溫，行情緩步推升，銷售量差增加 0.3 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 7 月營收 335.33 億元，月增 4.5%，年減 41.2%，近 4 個月高點；前 7 月累計營收 2509.94 億元，年減 36%。

台塑化表示，7 月在外銷產品價格提高帶動下，煉油事業營收增加 2.1%，烯烴事業則因產能利用率提升，及市場供給減少、價格上漲，營收增加 4.7%。整體來說，7 月銷售量差減少 12.1 億元，銷售價差增加 26.5 億元。