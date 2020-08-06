緯創攜高雄榮總、中華電簽署MOU 發展海外智慧醫療

代工大廠緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學今 (6) 日宣布與高雄榮民總醫院、中華電 (2412-TW) 簽署合作備忘錄 (MOU)，共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技、醫療、5G 應用，搶攻國際醫療商機，另外，品牌大廠華碩 (2357-TW) 今也宣布與秀傳醫療體系成立 AI 醫療創新中心。

緯創表示，將把醫療物聯網技術結合 5G 應用，推動全面性智慧醫療解決方案，運用軟體輔助硬體，打造微型化醫學中心雲端醫療平台，將智慧醫療應用在早期預警、預防醫療、精準醫療、個人化醫療服務。

日前緯創也進一步擴大與恩主公醫院合作，將三大智慧醫療服務導入新門診大樓，包含 ICD-10 CM 智能推薦、智能醫療語音平台、遠距傷口照護系統等。

華碩今則宣布與秀傳醫療體系成立 AI 醫療創新中心，將運用 AI、醫療大數據，加速 AI 臨床應用，協助台灣醫療進行數位轉型，雙方自 2012 年起便開始合作。

華碩除了協助醫療院所將病歷上雲、打造智慧病房外，也推出防疫手錶、遠距照護方案，日前更舉辦醫療新品發布會，推出新一代智慧穿戴裝置 ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案，擴大與各大醫療院所合作。

觀察近年電子代工、品牌廠近年積極跨足智慧醫療商機，產業人士指出，資通訊、醫療服務是台灣兩大世界級產業，雙邊結盟將是台灣未來發展智慧醫療重要利基。