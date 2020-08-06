〈財報〉因應疫情提撥高額準備金 新加坡星展集團Q2純益大跌22%

新加坡及東南亞最大的銀行星展集團 (DBS Group Holdings) 今 (6 日) 發布第 2 季財報，純益與去年同期相較大減 22%，至 12.47 億新加坡元，主因是營收持平，但為疫情可能造成的不良資產提撥了更多的準備金。

2020 年 Q2 財報關鍵數據：

純益年減 22%，至 12.47 億新元 (9.129 美元)，遠低於去年同期的 16 億新元；

不良貸款準備金總額為 8.49 億新元，高於去年同期的 2.51 億新元；

營收 37.3 億新元；

衡量貸款獲利能力的淨息差從上年的 1.91% 降至 1.62%；

不良貸款率為 1.5%，與去年持平。

公司及分析師看法

星展集團執行長 Piyush Gupta 表示，公司本季提撥的準備金為 8 億新元，比新加坡金融管理局的最低要求高 24%，星展集團正對成本結構進行持續審查。

Sanford C. Bernstein 駐新加坡的銀行分析師 Kevin Kwek 表示，財報表現符合預期，特別是針對準備金的部分也在意料之中。由於近期股價下挫，這一情況可被視為利多。此外，財報也有一些正面部分，例如成本的削減，可抵消預期的利潤率下滑。

由於防疫措施帶來的經濟封鎖，新加坡在第 2 季陷入衰退，GDP 在今年第 1 季萎縮 41.2%，是史上最大的單季降幅。