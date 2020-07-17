新加坡6月份出口成長16.1% 扭轉5月份下跌趨勢

據新加坡企業發展局在週五 (17 日) 公布的數據顯示，受惠於藥品、專用機械和電子產品出貨量的支撐，新加坡 6 月的非石油產品國內出口 (NODX) 較去年同期成長了 16.1%。

報告指出，相較於去年同期，新加坡 6 月的非石油產品出口大增 16.1%，高於分析師預計的 6.2% 增幅。由於去年同期電子產品與黃金出口偏低，新加坡 6 月出口反彈幅度因此大於預期。不過，此一增長也是繼 5 月份下跌 4.6% 的一次逆轉。

華僑銀行財政研究與戰略負責人 Selena Ling 表示，雖然 6 月份的數據受益於低基期的推動，但也預示著經濟引擎的重啟。「6 月的 NODX 數據表明，最壞的情況可能已經過去。」她說道。

從不同類別來看，在 6 月份，新加坡電子產品出貨量較去年同期增長了 22.2%，主要受益於磁碟類產品 59.8% 的成長。電信設備出口則成長了 37.8%，IC 產品出口則增長了 29.1%。

非電子產品出口增長 14.5%，主要受益於非貨幣黃金、專用機械和藥品的需求。非貨幣黃金出口增長了 238%，專用機械出口增長了 45.9%，藥品出口增長了 30.8%。

各地區來看，新加坡對日本的出口增幅最大，達 94.7%，主要來自於藥品、合成橡膠、廢料以及 PC 的需求。其次是南韓，增幅達 85.6%，主要來自於專用機械、測量儀器和 IC。

不過，新興市場的 NODX 則下跌了 28.8%。運往拉丁美洲的貨物跌幅最大，達 53.5%，其次是南亞，跌幅為 39%，中東的跌幅為 18.9%。

Ling 指出，除非全球範圍內恢復大規模封鎖，否則她預計全年 NODX 的增長，將超過原先預期的 - 1% 至 - 4%。不過，她也表示，不要泰國期望 NODX 的兩位數增長趨勢能持續到下半年。由於外部風險仍然存在，未來的道路並非暢行無阻。舉例來說，第二波疫情浪潮正在拖累香港和美國某些州的重新開業腳步，並且多國仍需來自央行和政府當局的支持。