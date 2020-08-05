〈大銀法說〉半導體需求熱 今、明兩年營運逐年成長

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長卓永財表示，半導體、新世代面板顯示技術、自動化等需求持續成長，下半年表現將優於上半年，今、明兩年營運也將逐年成長。

大銀主要應用領域包括半導體、PCB、面板、高階工具機、高速高精度自動化等，卓永財表示，目前全球半導體設備前三大廠，都是大銀的客戶，隨著半導體智慧製造需求成長，加上第二生產基地的越南建廠潮發酵，及中國發展自有半導體技術、台商回流等，產業升級的趨勢均持續推升需求成長。

而近來 Mini LED 應用逐步推展，也是大銀佈局的領域之一。卓永財指出，無論 Mini LED、Micro LED，都是未來消費性電子產品發展方向，對精密定位平台系統需求高，對大銀來說，會帶來新的生意機會。

展望下半年，卓永財表示，目前訂單以短急單較多，訂單能見度約 1 至 3 個月不等，主要應用包括半導體、新世代面板顯示技術等，智慧製造也會優於上半年，整體而言，下半年表現將優於上半年，今年會比去年好，明年又會再較今年成長。

上銀集團積極佈局力矩馬達長達 20 年時間，為目前亞洲唯二具備相關生產技術的廠商，卓永財指出，原先預期今年應用可望明顯成長，但受到疫情影響，新品推出時程延後，仍需要時間蘊釀，明年可望有訂單開始挹注，2022 至 2023 年可望放量生產，將是上銀、大銀未來營收與獲利相當大的成長動能。