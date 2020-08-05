外資小幅賣超 再買元大台灣50反1 調節面板、金融股

台股指數今 (5) 日資金轉向業績題材等中小型股，終場以 12802.3 點作收，再創收盤新高，三大法人合買 12.09 億元，不過外資買超最多仍是元大台灣 50 反 1，買超 6.6 萬多張，連買 8 個交易日，避險意味濃，同時也買超欣興等蘋概 PCB 股，但賣超方面則集中面板與金融股，賣超前十名中就有四檔個股是金融股。

台股今日外資及陸資賣超 2.91 億元，投信買 16.86 億元，自營商賣超 1.86 億元。期貨市場方面，外資今日小增多單未平倉 837 口，累計未平倉合約口數增為 31663 口。

今天集中市場外資買超個股為元大台灣 50 反 1、彩晶、華邦電、新光金、華通、台泥、聯電、欣興、強茂、泰鼎 - KY、敦泰、燿華、元大金，買超個股集中在蘋果相關 PCB 股，以及二線晶圓代工；今天集中市場外資賣超較多的個股為，群創、南亞科、大同、友達、亞泥、中信金、緯創、玉山金、永豐金、台新金，賣超股集中在面板、金融股。

今天集中市場投信買超較多的個股為，聯電、開發金、台新金、永豐金、仁寶、晶技、英業達、精元、第一金、中信金；今天集中市場投信賣超較多的個股為，華航、群創、兆豐金、新光金、台表科、金像電、奇鋐、台郡、同欣電、泰鼎 - KY。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，第一金、台新金、宏碁、彩晶、金像電、燿華、華邦電、國巨、奇力新、瀚宇博；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，新光金、華新、廣達、英業達、群創、緯創、仁寶、宏達電。

證券分析師黃漢成說，目前的台股走勢呈現高檔振盪整理的走勢，研判資金由大型權值股獲利流出後，投入業績題材股，形成資金流動快速，投資人要注意 7 月營收及上半年的財報發布狀況。