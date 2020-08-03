台股跌151點回測12500點 三大法人大賣307.9億元

新台幣維持強勢升值格局，但台股今 (3) 日震盪走跌，蘋概三王、大型權值股皆遭遇賣壓，資金轉向生技、中小型股，終場指數下跌 151 點，摜破 5 日線、10 日線支撐，成交值略放大至 2314 億元，三大法人合計賣超 307.92 億元，其中光是外資就大賣 304 億元。

加權指數終場下跌 151.77 點或 1.2%，收在 12513.03 點，成交值 2314.32 億元。觀察籌碼面，外資今日連 5 賣，共賣超 304.02 億元；投信持續買超 2.8 億元；自營商則賣超 6.68 億元，呈現連 8 賣。三大法人今日合計賣超 307.92 億元。

台積電近期股價面臨修正壓力，今日重挫逾 2%，收在 416 元；鴻海及大立光股價同步走弱，分別收 77.1 元、3800 元；聯發科上沖下洗，早盤一度強漲近 6%，最高來到 743 元，但仍不敵高檔賣壓，股價震盪翻黑，收 696 元；廣達今展開除息，但陷入貼息窘境，股價大跌近 6% 被鴻海超車；日月光投控股價重挫逾 5%，主要因外界預期本月下旬業績恐受華為禁令影響。

二線晶圓代工大廠聯電，持續獲買盤青睞，今日爆量大漲，終場收 23.8 元，漲幅達 6.5%，續創逾 13 年新高。其他權值股如台達電、國巨、可成、和碩、豐泰、亞泥等力守在平盤之上。面板雙虎持續獲資金挹注，其中以群創上漲近 2% 最多，友達也漲回票面價。

紡織為今日盤面最強勢族群，力麗、聚隆、南緯、如興、弘裕皆亮燈漲停，宏遠、遠東新、新纖、南紡、宏洲等個股也都表現不俗，不過，成衣雙雄儒鴻及聚陽股價則震盪走跌。

隨著疫情疑慮再起，防疫概念股成為資金追逐的焦點，口罩股恆大、康那香股價亮燈漲停，南六同步大漲 6%；生技股買氣強強滾，合一、中天續亮燈漲停，台康生技、生華科、高端疫苗、國光生、亞諾法等多檔也攻上漲停。