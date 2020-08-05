〈瑞昱法說〉五大產品線能見度可看至明年 營運成長空間可期

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日舉行線上法說，發言人黃依瑋表示，旗下五大產品線下半年出貨動能轉強，並可延續至 2021 年，包括無線網路 Wifi、乙太網、交換器、電視及真無線藍芽耳機 (TWS) 等，營運成長空間可期。

真無線藍芽耳機 (TWS) 方面，黃依瑋表示，上半年受疫情影響，終端需求弱，業績不如公司期望，不過客戶的 TWS 產品，將陸續導入低功耗音頻技術、主動抗噪等新功能，下半年市面上也將出現更多搭載 ANC 主動降噪功能的 TWS 耳機，估下半年市場可望反彈。

無線 Wifi 方面，黃依瑋指出，雖然消費性、IOT 產品上半年需求降溫，但 PC、路由器、寬頻等應用需求增溫，整體 Wifi 表現仍可優於公司預期，隨著下半年傳統電子產業旺季，Wifi 需求動能將延續。

瑞昱今年初預估，Wifi 最新規格的 802.11 ax 今年滲透率約有 10-20%，對此，黃依瑋表示，此目標維持不變，預估隨著產品逐步放量，2021 年滲透率可望提升至 20-30%。

黃依瑋指出，2.5G 乙太網及交換器，受惠疫情帶動居家辦公興起，使用需求增加，需求同樣看至 2021 年，其中 2.5G 乙太網將陸續導入筆電、寬頻等新產品，可望挹注營運成長。

黃依瑋補充，車用乙太網路已出貨超過 1 年，客戶回饋也很正向、客信度超越對手，目前也已與客戶洽談 2023、2024 年的設計案。

電視部份，黃依瑋說，由於電視屬於非必要性民生用品，第 2 季又受到疫情影響，業績表現略低於平均值，儘管全球今年電視市場銷售狀況下滑，但公司積極拓展北美市場，市占率持續提升，今年出貨可優於去年。

至於美國擴大圍堵華為供應鏈，台積電 (2330-TW) 預計 9 月後停止對華為旗下海思晶片供貨，對此，黃依瑋回應，瑞昱主要提供的產品製程集中 22 奈米，而海思訂單多採用 10 奈米以下先進製程，且瑞昱目前也已與代工合作夥伴洽談明年訂單，受影響不大。