台股爆巨量創歷史新高13031點 三大法人聯手賣超113億元

在護國神山台積電觸及漲停帶動下，台股今 (28) 日早盤瘋漲逾 440 點，再度創下 13031.7 點的歷史天價，不過，獲利了結賣壓也隨之出籠，除了半導體、電子股外，其他類股普遍收黑，萬三行情曇花一現，指數高低震盪近 500 點，在多空交戰下，成交爆出 3432 億元歷史天量，三大法人今日皆站在賣方，合計賣超 113.52 億元。

加權指數終場下跌 1.57 點或 0.01%，收在 12586.73 點，，成交金額放大至 3432.52 億元。觀察籌碼面，外資轉為賣超 72.93 億元；投信也持續賣超 4.34 億元；自營商賣超 36.13 億元，三大法人今日合計賣超 113.52 億元。

台積電 ADR 周一收盤暴漲逾 12%，今日續勢上攻，一度衝上漲停板 466.5 元創新天價，但隨即面臨高檔賣壓，漲幅收斂至 2.5%，收在 435 元，台積相關供應鏈盤中連帶走軟，家登亮燈跌停，帆宣、閎康、辛耘等股價皆開高走低，大跌逾半根停板，昇陽半、弘塑也都下跌作收。

二線晶圓廠聯電、世界也如坐雲霄飛車，股價觸及漲停後即走軟。聯發科早盤漲到 763 元，逼近歷史新高，但盤中同步震盪翻黑，且跌幅擴大至 6.6%，收在 680 元。千金股祥碩、矽力 - KY 漲多回檔，皆下跌近半根停板。

其他大型權值股方面，股王大立光股價回神，收漲 2.5%，以 3910 元作收；鴻海也在盤面上表現，終場上漲 0.5%，收 78.4 元。盤面上，除了半導體、電子、光電及金融等類股維持上漲態勢，其餘皆收黑，其中以造紙、紡織、塑膠、汽車等傳產類股最為弱勢。

觀察其他盤面焦點，市場看好 Mini LED 需求量將大增，晶電與隆達今日股價擺脫頹勢，雙雙漲停鎖住。南電 ABF 載板出貨持續走強，早盤一度大漲 5%，股價逼近百元，PCB 廠欣興、景碩同步上漲 5% 左右。

法人表示，近期台股持續創高，但國際受新冠疫情、中美緊張等因素影響，股市大幅震盪，加上短線技術面過熱，投資人居高思危，恐將陷入高低大幅震盪態勢，不過，整體中期偏多格局未變，維持類股輪動格局，可觀察半導體大型權值股走勢。