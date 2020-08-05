友達搶攻後疫情商機 醫療、MicroLED車載應用亮相

受疫情影響，今年 2020 SID 顯示周 (Display Week 2020) 改為線上舉行，但面板大廠友達 (2409-TW) 仍展示一系列顯示應用新品，包含疫情催化的醫療 X 光感測器、宅經濟電競顯示面板、全彩主動式 MicroLED 車用面板等，瞄準疫情後商機。

友達表示，後疫情時代對醫療影像品質要求標準提升，因此開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等，也結合 TFT 製造優勢，延伸開發高品質 X 光軟性感測器，可望提升醫護人員進行移動式醫療服務便利性，並開發 32 吋 MiniLED 手術用醫療面板。

疫情也帶動全球宅經濟趨勢，友達持續布局電競顯示器市場，展出 17.3 吋 Mini LED 電競筆電面板、27 吋電競顯示器面板，並延伸至家用智慧電視，成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介，推出 8K 無邊框超高屏占比電視面板。

另一方面，友達近年持續布局車載市場，這次更將高解析度柔性 Micro LED 技術導入車載應用，展示相關產品，展出由兩片 9.4 吋面板組成的中控台顯示器，另一款則是由 12.1 吋 Micro LED 儀錶板及 12.1 吋中控台面板組成的 V 型駕駛艙顯示器。

友達指出，未來也將把先進顯示技術應用在智慧零售、交通等場域。