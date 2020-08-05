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台股站上12800點創收盤新高 三大法人小幅買超12億元

加權指數終場上漲 92.38 點，收在 12802.3 點。(鉅亨網資料照)
加權指數終場上漲 92.38 點，收在 12802.3 點。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日由台積電、大立光、聯電等電子權值股扮演領頭羊，金融、傳產各類股普遍走升，帶領指數一舉衝破 12800 點關卡，續創收盤歷史新高，成交值已連續 12 個交易日來到 2000 億元之上，三大法人今日合計買超 12.09 億元，不過，外資又轉為賣超。

加權指數終場上漲 92.38 點或 0.73%，收在 12802.3 點，成交值略放大至 2389.92 億元。觀察籌碼面，外資昨日買超 54 億元後，今日又反手小賣 3.02 億元；投信持續買超 16.86 億元，為連 5 買；自營商轉為賣超 1.86 億元。三大法人今日合計買超 12.09 億元。

美股那斯達克指數周二持續創高，觀察蘋概三王走勢，台積電今日跳空開高，一度漲近 2% 來到 433.5 元，但隨即面臨調節，漲幅縮至 1% 以內，以 429 元作收；大立光開低走高，並在尾盤拉高漲逾 2%，收 3895 元；鴻海則一路在平盤附近整理，終場翻黑收 77.9 元。

聯電終場上漲 1.4%，收 24.9 元；聯發科呈現高檔盤整格局，終場收 730 元小跌 0.3%；其他權值股普遍走揚，台塑四寶皆全面收漲，其中台化勁揚 1.8% 最為強勢；華碩大漲近半根停板；廣達、台泥、國巨、統一超、中租 -KY 等也都在盤面上表現。

PCB 族群買氣熱絡，欣興受惠 ABF 載板滿載生產，外資持續看好下半年營運，今日股價挾量攻上漲停，創 20 年新高，並帶動 PCB 族群向上攻堅，華通、景碩、金像電等皆漲逾半根停板，南電、健鼎、燿華等也都表現不俗。

國際疫情持續升溫，新藥股持續成為資金追捧焦點，杏輝、亞諾法、杏國、順藥等多檔亮燈漲停，生華科、中天、合一、懷特等也大漲逾半根停板。此外，長興因獲疾管署新冠病毒抗體快篩試劑授權，今日再噴一根漲停。

法人表示，台股類股良性輪動，主流及中小型股皆同步上揚，預期在資金行情帶動下，大盤短線有機會再攻新高，不過，上檔賣壓尚需時間化解，投資人操作慎防持股過高的風險。

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