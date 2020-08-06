〈台股盤前〉前高反壓待突破 區間震盪驚驚漲格局不變

台股加權指數昨 (5) 日終場上漲 92.38 點，以 12802.3 點作收，續寫收盤新高，成交值放大至 2389.92 億元，隨著美股續漲助漲多頭動能，法人認為，大盤已化解跌破 7 月 28 爆量長黑低點壓力，可望緩漲上看萬三關卡，但因上方仍有 7 月 28 日的長黑上緣反壓，預料短期仍將處在區間偏多震盪格局。。

外資昨反手小賣 3.02 億元，投信持續買超 16.86 億元，為連 5 買，自營商轉為賣超 1.86 億元，三大法人合計買超 12.09 億元，呈現連 2 買。

美股方面，由於美國已有生技公司宣布新冠肺炎疫苗在第一階段人體試驗效果良好，再加上迪士尼財報優於市場預期，道瓊指數上漲 373.05 點或 1.39%，收 27201.52 點；標普 500 指數上漲 21.26 點或 0.64%，收 3327.77 點；那斯達克指數上漲 57.23 點或 0.52%，收 10998.40 點；僅費城半導體指數略下跌 2.25 點或 0.10%，收 2207.56 點。

中央流行疫情指揮中心指出，美國醫療戰略物資將尋找信任合作夥伴，台灣有機會成為可靠供應者，業界認為，包括檢測、口罩領域等可率先援美，而疫苗、新藥則可望技術合作。

蘋果在官網正式推出新款 iMac，是蘋果下半年第一款新產品，規格也全面升級，同時，三星發表下半年新品，包括 Note20、TabS7、Watch3 和 BudsLive 等 8 月將陸續推出，兩大品牌廠相關供應鏈添業績動能。

鴻海公布 7 月合併營收達 4033.2 億元，月增 11.9%，年增 1.3%，不僅是今年以來新高，也是同期新高。

而股王大立光也公布 7 月合併營收 46.12 億元，為 3 個月來高點，月增 12% 優於預期，大立光認為，8 月拉貨動能有望優於 7 月。

整體來看，法人指出，儘管確診人數持續攀高，但疫苗開發持續有好消息傳出，使市場對於二次疫情的恐慌鈍化，同時，近期歐美經濟數據和科技股財報多呈正面，大盤短線轉弱壓力已解除。