〈台股盤後〉權值股穩盤 業績股出頭天 再寫收盤新高

台股指數今 (5) 日上漲 52.42 點，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 等權值股走勢穩定向上，資金轉向業績題材等中小型股，指數終場以 12802.3 點作收，創台股收盤新高，上漲 92.38 點或 0.73%，成交值 2389.93 億元。

國泰證顧問處協理簡伯儀指出，今天部分資金流向水泥、紡織、塑化等類股，資金並未過度集中電子股，以台股大盤目前來看，仍有利多頭，資金行情仍未退燒。

台股指數今天早盤以 12762.34 點開出，最高 12816.39 點，最低 12739.99 點，並 12802.3 點作收，上漲 92.38 點或 0.73%，成交值 2389.93 億元。今天市場資金流向中小型股，OTC 指數也收紅。

台積電上漲 3.5 元或 0.82%，以 429 元作收，大立光今天將公布 7 月營收，尾盤也有買盤急拉，終場上漲 80 元或 2.1% 作收，收盤價報 3895 元，EMS 大廠鴻海 (2317-TW) 則下跌 0.2 元或 0.26%， 收在 77.9 元。

證券分析師黃漢成說，目前台股走勢呈現高檔震盪整理走勢，資金由大型權值股獲利流出後，將轉向業績題材股，如盤中全漢 (3015-TW)、鑫禾 (4999-TW) 等個股走強。

此外，PCB 股欣興 (3037-TW) 在 ABF 載板供不應求之下，今天獲外資調高目標價由 70 元調高到 100 元，為首見 3 位數，帶動包括華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、健鼎 (3044-TW) 等具備龐大產能等 PCB 廠股價走高。

黃漢成強調，市場資金充沛格局下，資金流向中小型業績股，目前則須留意第二季業績題材股，尤其是受惠遠距商機相關，如圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 等業績走勢，另外上市櫃公司持續發表 7 月及第二季營收獲利狀況，也是市場關注重點。