〈台股盤後〉中小型股撐盤難敵賣壓 回測12500點支撐

市場擔憂疫情再起，台股今 (3) 日在蘋概三王、大型權值股遭遇賣壓，雖然生技股、中小型股撐盤，但仍難擋盤中賣壓，指數開低走低，跌破 12600 點關卡，最低下探至 12506.59 點，回測 12500 點支撐，終場下跌 151.77 點或 1.19%，以 12513.03 點作收，跌破 5、10 日線，成交量 2314 億元。

台股上市族群中，僅造紙、紡織纖維收紅，分別上漲 1.07%、0.69%，其餘均收黑；雖然大盤走弱，資金流向中小型股，櫃買指數開小高後震盪，終場上漲 0.04 點、收在 163.25 點，成交量 561.83 億元，其中，生技醫療漲勢最強勁有 3.54% 漲幅。

電子權值股方面，台積電持續回檔修正，開低震盪，重挫逾 2%，收在 416 元；大立光盤中紅翻黑，終場收在 3800 元，下跌 0.6%；鴻海同步走弱，收在今日最低點 77.1 元；聯發科盤中漲勢收斂至平盤震盪，終場下跌 5 元，收在 696 元；二線晶圓代工大廠聯電，持續獲買盤湧入，漲幅逾半根停板，收漲 23.8 元。

蘋果今年推出的 iPhone 12 新機，傳出未來隨機附贈的充電傳輸線，其外層將改為編織材質，而與蘋果合作已久的紡織大廠力麗獨家拿下線束外層批覆編織材供應訂單，消息激勵股價亮燈漲停鎖住，收盤委買張數仍有近 1.2 萬張。

台灣傳出比利時籍離岸風電工程師染疫，防疫概念股再擁買盤敲進，包括恆大、康那香、亞諾法、生華科、毛寶、高端疫苗、國光生等均收漲停。

法人表示，加權指數下檔有季線支撐，不過國內外熱錢湧入股市，新冠疫情發展都將影響後續行情走向，此外，上市櫃公司將陸續發布財報及 7 月營收，可留意獲利較佳的個股。