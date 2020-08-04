〈台股盤前〉台股雙主軸前進遇逆流 高檔盤跌走勢暫難擋

台股昨 (3) 日在大型權值股遭強大賣壓，果然盤後資訊顯示，昨日外資及陸資賣超 304.04 億元，並且大舉賣超台積電 (2330-TW)1.82 萬張大提款，大盤下跌以 12513.03 點作收，跌破 5、10 日線，證券分析師指出，大盤暫時難擋盤跌修正的格局。

在近期台股以生技、防疫與電子股輪動交叉掩護推升大盤突破 1 萬 3000 點之後，市場投資人態度轉趨保守，昨日大盤下跌 151.77 點或 1.20%，以 12513.03 點作收，成交量 2314 億元，證券分析師黃漢成說，這樣的成交量能算是正常，大盤說不上是鉅量長黑的難看格局，值得的注意的是外資的態度，尤其昨日在集中市場賣超 304.04 億元才是影響投資人信心的重要關鍵。

更重要的是，大盤在外資對於台積電、聯發科 (2454-TW) 一片叫好同時，甚至媒體吹噓聯發科預料將登上 1000 元的股價，成為台股的另一位「千金」卻反手大舉賣超，基本上就讓投資人心裡感覺不舒服。

昨日聯發科股價開高走低，收盤在 696 元，下跌 5 元作收，成交量 2.57 萬張，股價收在昨日的次低點，外資大舉賣超 4898 張。

台股昨日表現令人極不舒暢，那就看看今晨收盤的美股表現，可能會帶來投資人的正能量，今晨美股收盤，微軟與蘋果火力全開，紛紛創下歷史新高，引領那指創下新高，道瓊收漲逾 200 點。

美股收盤四大指數表現，美股道瓊指數 236.08 點，或 0.89%，收 26,664.40 點。標普 500 指數 23.49 點，或 0.72%，收 3,294.61 點。那斯達克指數 157.52 點，或 1.47%，收 10,902.80 點。費城半導體指數 40.86 點，或 1.91%，收 2,177.27 點。



五大科技巨擎互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.52% 至每股 435.75 美元，創歷史新高，市值來到 1.89 兆美元，穩居市值王寶座。微軟 (MSFT-US) 上漲 5.62% 至每股 216.54 美元，亦創歷史新高，市值緊追蘋果至 1.64 兆美元。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.67%；；臉書 (FB-US) 下跌 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%。

台北股市集中場昨日自營商賣超 6.68 億元，投信買超 2.8 億元，外資及陸資賣超 304.04 億元。