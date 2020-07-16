印尼央行降息1碼至4% 符合市場預期

印尼中央銀行在週四 (16 日) 將基準利率下調了 25 個基點，由先前的 4.25% 降至 4%，是自 2016 年以來的最低水平，也是該行今年以來第四次下調基準利率，該國利率已經在今年降低了 100 個基點。

印尼央行表示，下調利率的主要原因，是該國正努力在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，為該國經濟帶來支撐。利率下調也符合市場分析師預期。其他兩個主要政策利率，即隔夜存款利率和借貸利率則分別下調至 3.25% 和 4.75%。

印尼央行與財政部在上週達成協議之後，宣布了一項 400 億美元的赤字融資計劃，允許中央銀行直接從政府購買政府債券。印尼央行承諾將購買 397.6 兆印尼盾 (合 270 億美元) 的債券，並將放棄所有利息支付。這種不尋常的安排，模糊了該國貨幣和財政當局之間的界線，部分經濟學家將其稱為「前所未有的赤字融資計劃」。

印尼政府和央行皆採取了積極的方法來應對疫情對經濟帶來的衝擊。由於印尼有數百萬人面臨失業，政府預計，在最壞的情況下，今年印尼經濟預期將萎縮 0.4%。

印度的零售額持續下跌，4 月份零售額年減 16.9%，5 月份更下跌 20.6%。銀行業方面，印尼央行的一項調查顯示，第二季對新貸款的需求年減 33.9%。

印尼如今是東南亞地區確診病例和死亡病例數最多的國家，並且每日持續有近 1000 多例新增病例。印尼總統 Joko Widodo 在日前表示，預期該國疫情的爆發將在 8 月或 9 月達到高峰。